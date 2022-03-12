ايران وقطر تؤكدان ضرورة متابعة الاتفاقيات الحاصلة في محادثات الدوحة

وافادت الدائرة العامة للاعلام وشؤون الناطقية في وزارة الخارجية الايرانية في بيان اصدرته اليوم السبت ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، تباحثا وتبادلا الآراء خلاله حول احدث التطورات في العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ومفاوضات فيينا بين ايران ومجموعة "4+1".

وانتقد امیر عبداللهیان طرح قضايا جديدة من جانب اميركا واكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تسعى بجدية للوصول الى اتفاق جيد وقوي ومستديم.

من جانبه اكد وزير الخارجية القطري اهمية العلاقات بين طهران والدوحة، وواشار الى النتائج الايجابية للزيارة الاخيرة للرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي الى قطر، واصفا بالمهم جهود الجمهورية الاسلامية الايرانية وجميع الاطراف للوصول الى اتفاق في فيينا.

واكد الجانبان خلال الاتصال الهاتفي ضرورة المتابعة الجادة للاتفاقيات الحاصلة خلال الزيارة الاخيرة للرئيس الايراني الى قطر ومحادثاته التي اجراها مع امير دولة قطر.

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