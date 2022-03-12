رئيس الجمهورية: ثقافتنا هي ثقافة الشهيد سليماني و"نحن قادرون"

وقال الرئيس آية الله رئيسي في كلمته اليوم السبت في مبنى وزارة الامن بحضور وزير الامن ومدراء ومنتسبي الوزارة لمناسبة احياء اسبوع الامن: في الحكومة الثالثة عشرة لا معنى لعبارات مثل "لم يكن ممكنا" و"لا يمكن" و"الاعتمادات غير موجودة" و"لا استطاعة". ثقافتنا هي ثقافة الشهيد قاسم سليماني و"نحن قادرون".

واضاف: انه ينبغي على الدوام مكافحة العمليات المنظمة لمافيا التهريب والمخدرات ومافيا الاستيراد بلا ضوابط. فمثلما رميتم الزمر المعادية للثورة في مزبلة التاريخ، اقطعوا ايدي النفعيين والمفسدين.

وخاطب منتسبي وزارة المن قائلا: ان سجلكم يثبت بانكم كنتم ناجحين جدا في الكثير من الامور واكتشفتم اعقد حالات التغلغل. السر الاهم في نجاحكم هو التوكل على الباري تعالى.

واشار الى تصريحات سماحة قائد الثورة بان وزارة الامن يجب ان تكون ثورية مائة بالمائة واضاف: ان التفكير الثوري والعمل الثوري وعدم التاثر بلاعبي السياسة ومتابعة الامور بصلابة وانجازها، تعد من خصائص كوادر وزارة الامن.

واشار رئيس الجمهورية الى ان هنالك عقبات امام اتخاذ الخطى في المسار الصحيح وقال: ان احد الامور التي هي بحاجة الى الثبات هو مبدا "جهاد التبيين". فان اردتم رفع راية المناداة بالعدالة والدين والحق فانهم (الاعداء) يثيرون الكثير من الضجيج ولكن عليكم الثبات في هذا المسار وعدم التراجع. فالمهم ان الفرد يشعر بانه يمضي في المسار الصحيح ورؤيته داعية للحق والعدالة وفي مسار مكافحة الفساد والظواهر السلبية.

انتهى ** 2342