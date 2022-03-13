وزير خارجية جمهورية آذربيجان يهنئ لمناسبة مرور 30 عاما على العلاقات الدبلوماسية مع ايران

وجاء في برقية التهنئة التي بعثها بايراموف السبت الى امير عبداللهيان: ان العلاقات بين البلدين نابعة من ارادة شعبينا اللذين تعايشا على مدى التاريخ بمودة وحسن جوار ويشتركان في القيم المعنوية وان المشتركات التاريخية والثقافية والدينية تشكل اساس العلاقات بيننا.

واضاف: ان المستوى الراهن للعلاقات بين البلدين مبني على ارادة شعبينا وقادة بلدينا. المحادثات المسهبة التي جرت في 28 نوفمبر 2021 في اطار اجتماع القمة الـ 15 لمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) واللقاء الذي جرى بين رئيس جمهورية آذربيجان الهام علييف ورئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ابراهيم رئيسي في عشق آباد، يعدان المحرك للمزيد من تطوير علاقاتنا والدخول الى مرحلة نوعية جديدة.

واشار الى نمو الانشطة المتبادلة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة والنقل وسائر المجالات المهمة وقال: لقد نفذنا خلال الاعوام الماضية مشاريع مشتركة ساعدت بالمزيد من تطوير العلاقات الثنائية.

ونوه الى التعاون المستمر بنجاح بين برلماني البلدين وسائر المؤسسات الحكومية، معربا عن ثقته ببذل الجهود المشتركة في سياق تعميق العلاقات الودية العريقة والتعاون المتناسب مع مصالح الشعبين.

انتهى ** 2342