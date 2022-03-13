ايران تحصد 9 ميداليات ملونة بكأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو في آسيا

وجرت منافسات اليوم الاول في اوزان تحت 54 كغم وتحت 63 كغم وتحت 74 كغم وتحت 87 كغم بمشاركة 102 لاعب تايكواندو من دول ايران وافغانستان واذربيجان والهند والعراق والاردن وكازاخستان ولبنان والنيبال وعمان وباكستان وتركيا وطاجيكستان واوزبكستان وفريق اللاجئين.
وجاءت النتائج كالتالي:
الوزن الاول (تحت 54 كغم):
الذهبية: مهدي حاجي موسائي (ايران)
الفضية: امیر عباس رهنما (ایران)
البرونزية: علي توکلي - سعید احساني (كلاهما من ایران)
الوزن الثالث (تحت 63 كغم):
الذهبية: زید الحلواني (الاردن)
الفضية: نیاز بولاتوف (اوزبکستان)
البرونزية: باشا عطاردي - فرزان عاشورزادة (كلاهما من ایران)
الوزن الخامس (تحت 74 كغم):
الذهبية: میر هاشم حسیني (ایران)
الفضية: دانیال بزركي (ایران)
البرونزية: جسوربک جایسونوف (اوزبکستان) - التاج غفاروف (جمهورية آذربیجان)
الوزن السابع (تحت 87 كغم):
الذهبية: مهران برخورداري (ایران)
الفضية: سلیمانوف (آذربیجان)
البرونزية: اسماعیل دویسباي (كازاخستان) - نیکیتا رافائلویتش (اوزبکستان)
انتهى ** 2342
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