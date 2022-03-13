ايران تحصد 9 ميداليات ملونة بكأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو في آسيا

طهران / 12 اذار / مارس / ارنا – اعلنت "حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، أن "إقرار الاحتلال لما يسمى بقانون المواطنة، الذي يهدف إلى منع لم شمل العائلات الفلسطينية، هو قرار عدواني يستهدف الوجود الفلسطيني الشرعي في أرضه و وطنة".