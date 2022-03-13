خطیب زاده: نرفض الحرب في اوکرانیا

وقال خطیب زاده مساء امس السبت على هامش اجتماع لمعسكر الجهاد الاكبر التدريبي التنظيمي لاتحاد الجمعيات الإسلامية الطلابية المستقلة في مدينة مشهد المقدسة إن جذور الحرب بين أوكرانيا وروسيا تعود إلى عقود من التوجهات التوسعية للناتو، مضيفا أنه منذ عقود ،اندلعت الحرب الاقتصادية والثقافية والسياسية بين البلدين والتي تحولت اليوم إلى حرب نرفضها و ونبذل جهودنا في بدء المحادثات بین البلدین وإنهاء الحرب.

وعن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي، قال ان فريق التفاوض الإيراني في فيينا لديه أجندة واضحة و تبذل جهوده لحماية المصالح المالية والاقتصادية للبلاد والشعب الإيراني خلال المفاوضات.

وأضاف: كل ما حدث في قضیة الاتفاق النووي والمفاوضات يصب في مصلحة الشعب الایراني ، مشيرًا الی أن توقف المفاوضات للاستراحة جاء علی طلب الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ، نحاول إعادة المفاوضات وسنبذل جهودنا لإقناع الولايات المتحدة بقبول الشروط والغاء جميع انواع الحظر الذي يعرقل الانتفاع الاقتصادي لايران وإزالة جميع العراقيل أمام الاقتصاد الإيراني في مجالات النفط والبتروكيماويات والصلب والبناء و الملاحة البحرية.

انتهى