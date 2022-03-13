وزير الإعلام اليمني: إعدام السعودية 81 مواطناً ‎جريمة كبرى

وكتب الشامي عبر حسابه في تويتر أنّ "مثل هذه الجرائم لن تنفذ إلا برغبة وتوجه أميركيين وهذا يفضح ديمقراطيتها الزائفة، والجميع يعلم بأن ابن سلمان لا يذهب حتى في رحلة ترفيهية إلا بضوء أخضر أميركي".

ومن جانبها، أعلنت لجنة شؤون الأسرى في صنعاء أنّ "إعدام النظام السعودي لأسرى الحرب تجاوز لكل القوانين والمواثيق"، مضيفة أنّ "إعدام النظام السعودي للأسيرين حاكم البطيني وحيدر الشوذاني سابقة خطيرة".

ونبهت إلى أنّ "إعدام الأسيرين البطيني والشوذاني ينذر بعواقب وخيمة لا يمكن السكوت عنه".

من ناحيتها، دانت رابطة علماء اليمن، جريمة النظام السعودي بإعدام 81 شخصاً من الأبرياء بينهم أسيران يمنيان، مؤكدة أن "إعدام 81 نفساً بريئة مسلمة مخالفة للشريعة الإسلامية والأحكام القضائية العادلة".

وأشارت الرابطة إلى أنّ "جريمة الإعدام الجماعية جرت تحت أسباب ومبررات سياسية وطائفية".

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