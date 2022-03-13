١٣‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١١:٠٠ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84681715
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مسؤول بوزارة الامن في أذربايجان الغربية:

وزارة الامن تفكك شبكة جاسوسية إسرائيلية في شمال غرب البلاد

وزارة الامن تفكك شبكة جاسوسية إسرائيلية في شمال غرب البلاد

ارومية / 13 اذار/مارس/ارنا- قال رئيس دائرة الأمن بمحافظة اذربايجان الغربية (شمال غرب) بان قوات الامن الايرانية وجهت خلال الشهر الماضي ضربات مؤلمة لأكبر شبكة تجسس تابعة للكيان الصهيوني في هذه المحافظة وفككت هذه العصابة واعتقلت عناصرها العميلة .

وأضاف رئيس دائرة الامن في اذربايجان الغربية مساء امس السبت في اجتماع  مع الإعلاميين بالمحافظة، بان هذه شبكة التجسس كانت تحاول القيام بأعمال تخريبية داخل إيران بتوظيف بلطجية ، لكن مع يقظة القوى الأمنية تم تحييد هذه التهديدات وتوجيه الضربة اللازمة للشبكة.

وتابع: إن البلطجة والعناصر العميلة لجهاز الاستخبارات الصهيوني الذين وظفهم الكيان الصهيوني في هذه الشبكة كانوا منجذبين فقط للمال ولهم نوايا تخريبية.

ووصف مكافحة الفساد والقمع والتمييز بأنها محور فعاليات وزارة الامن وقال، ان الحفاظ على الأمن والمصالح الوطنية أولوية قصوى بالنسبة لنا.

واشار رئيس دائرة الامن بمحافظة اذربايجان الغربية إلى دور وسائل الإعلام في إدارة الرأي العام  وقال يجب ألا تسمح وسائل الإعلام للأجانب باستغلالها بادائهم الخالصة والشفافة .

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