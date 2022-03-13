١٣‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١١:٤٣ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84681844
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لم يتم بعد تحديد موعد لإجراء المحادثات بين إيران والسعودية

لم يتم بعد تحديد موعد لإجراء المحادثات بين إيران والسعودية

طهران / 13 اذار/مارس/ارنا-بحسب ما اطلعت عليه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) لم يحدد بعد موعد لعقد الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران والسعودية.

وادع بعض المصادر الإخبارية صباح اليوم السبت تعليق المفاوضات بين إيران والسعودية مؤقتًا.

و قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في وقت سابق ان الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية السعودية ستعقد في بغداد الأربعاء القادم.

كما أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قبل أيام قليلة من إمكانية عقد جولة خامسة من المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وتشير متابعات وكالة ارنا إلى أنه لم يتم بعد تحديد موعد لعقد الجولة الخامسة من المفاوضات ولم تعلن إيران بعد موعدًا محددًا لهذه المفاوضات؛ لكن تقارير غير رسمية تقول انه تم التوصل إلى اتفاق على عقد جولة خامسة من المفاوضات بين إيران والسعودية الأربعاء القادم.

انتهى** 1453

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