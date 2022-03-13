حرس الثورة الاسلامية: تم استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" بصواريخ قوية

وأصدرت "العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية" بيانا، في أعقاب الاعمال الشريرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في الآونة الأخيرة، و استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" في أربيل.

وجاء في نص البيان الذي نشر اليوم الاحد، أن بعد الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني والإعلان السابق عن أن جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم لن تمر دون رد، تم مساء امس استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" بصواريخ قوية ونقطوية تابعة للحرس الثوري.

وشدد على أن " مرة أخرى نحذر الكيان الصهيوني الاجرامي من أن تكرار أي اعمال شريرة سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة."

وأضاف : كما نؤكد للشعب الإيراني العظيم أن أمن وسلام الوطن الإسلامي هو الخط الأحمر للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية ولن يسمحوا لأحد بتهديده أو الهجوم عليه.

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