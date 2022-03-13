نائب عراقي يطالب بانهاء وجود القواعد العسکرية الامریکية والصهیونية في بلاده

وکتب عدنان فيحان الدلیمي في تغريدة على صفحته الشخصية في تویتر :

"المطلوب من الحكومة العراقية ومجلس النواب وجميع المكونات والقوى السياسية موقفة وطنية موحدا يضمن للعراق سيادته ويبعده عن دائرة الصراعات الاقليمية والدولية وان لاتكون ارضه منطلقا للاعتداء على الاخرين ومكانا للثأر وتصفية الحسابات وهذا لايتم الا بإنهاء الاحتلال ووجوده.

وكانت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، اعلنت في بيان لها انه تم مساء امس السبت استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" بصواريخ قوية ونقطوية تابعة للحرس الثوري.

وجاء في هذا البيان، انه في أعقاب الاعمال الشريرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في الآونة الأخيرة، و استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" في أربيل.

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