١٣‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٢:٥٢ م
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84682359
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نائب عراقي يطالب بانهاء وجود القواعد العسکرية الامریکية والصهیونية في بلاده

نائب عراقي يطالب بانهاء وجود القواعد العسکرية الامریکية والصهیونية في بلاده

طهران/13 اذار/مارس/ ارنا- طالب رئیس کتلة الصادقون النيابية في العراق "عدنان فیحان الدلیمي" بإنهاء وجود القواعد العسكرية والاستخباراتية الامريكية والتركية والصهيونية في هذا البلد.

وکتب عدنان فيحان الدلیمي في تغريدة على صفحته الشخصية في تویتر :

"المطلوب من الحكومة العراقية ومجلس النواب وجميع المكونات والقوى السياسية موقفة وطنية موحدا يضمن للعراق سيادته ويبعده عن دائرة الصراعات الاقليمية والدولية وان لاتكون ارضه منطلقا للاعتداء على الاخرين ومكانا للثأر وتصفية الحسابات وهذا لايتم الا بإنهاء الاحتلال ووجوده.

وكانت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، اعلنت في بيان لها انه تم مساء امس السبت استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" بصواريخ قوية ونقطوية تابعة للحرس الثوري.

وجاء في هذا البيان، انه في أعقاب الاعمال الشريرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في الآونة الأخيرة، و استهداف "المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني" في أربيل.

نائب عراقي يطالب بانهاء وجود القواعد العسکرية الامریکية والصهیونية في بلاده

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