منظمة الطاقة النووية الايرانية في طليعة المقاومة ضد الاستكبار العالمي

واكد "اسلامي" خلال تصريح له اليوم، ان منظمة الطاقة النووية الايرانية تشكل احد المعالم الحضارية للثورة الاسلامية؛ مبينا ان جبهة الاستكبار تسعى على الدوام للتضليل على المنجزات الحضارية النابعة من الدين الاسلامي المبين والتي تحققت في ايران الاسلامية، لينسبها زيفا الى الكيان الصهيوني.

واوضح، ان هذا المخطط ياتي في اطار نهج الهيمنة الاستكباري الذي انشئ من اجل السيطرة بشتى الوسائل على كامل التكنولوجيا والعلوم في العالم.

ولفت اسلامي ايضا، بان "قوى الهيمنة العالمية تداب في اطار هذا المخطط البغيض على الحؤول دون انتفاع ايران وهي الدولة الوحيدة التي لا تخضع لها، من التقنيات الحديثة وبلوغ مرحلة الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات العلمية".

وشدّد رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية بالقول : ان الكوادر المخلصة لدى هذه المنظمة، بعلمائها الغيارى وطاقاتها الشبابية القوية، لديها ارادة حاسمة على مواصلة المسيرة وتطوير هذا الرصيد الوطني وتعزيز قدراته، دون ان تؤثر اي من التحديات او المشاكل على هذه الارادة الوطنية.

انتهى ** ح ع

