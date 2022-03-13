مراسل ارنا : الحرس الثوري دكّ معقل الصهاينة في اربيل بصاروخ فاتح 110

واضاف هذا التقرير، بان الصاروخ تم اطلاقه من احد المواقع الصاروخية التابعة لحرس الثورة الاسلامية في شمال غرب البلاد.

يذكر ان الصاروخ من طراز "فاتح"، بنوعيه "فاتح 110" والمدى 300 كلم، و"فاتح- 313 " بالمدى 500 كم، يعد من ادقّ الصواريخ الباليستية النقطوية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واعلنت العلاقات العامة بالحرس الثوري، في بيان لها اليوم الاحد، ان الحرس استهدف امس السبت المركز الستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني، بصواريخ قوية ونقطوية تابعة للحرس الثوري.

واكد البيان، ان هذه العملية جاءت في أعقاب الاعمال الشريرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني خلال الآونة الأخيرة.

واوضح البيان، أنه بعد الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني والإعلان السابق عن أن جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم لن تمر دون رد، فقد تم مساء امس استهداف المركز الاستراتيجي للتآمر والشر الصهيوني بصواريخ قوية ونقطوية تابعة للحرس الثوري.

وحذر الحرس في بيانه الكيان الصهيوني الاجرامي من جديد، أنه بتكرار أي اعمال شريرة سيواجه ردودا فعل قاسية وحاسمة ومدمرة.

كما توجه بطمأنة "الشعب الايراني العظيم"، أن "أمن وسلام الوطن الإسلامي خط أحمر بالنسبة للقوات المسلحة الايرانية التي لن تسمح لاحد بتهديده أو استهدافه".

انتهى ** ح ع

