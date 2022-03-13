بطل الإسكواش المصري : الشعب الفلسطيني يعاني من الاحتلال على مدى 74 عاما

وعقب فوزه ببطولة أوبتاسيا في لندن اشار "فرج" عبر شريط مصور نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه يعلم بأن "الحديث عن هذه القضية سيسبب له مشاكل، ولكن هذا هو الواقع الموجود والمعروف للجميع، وأصبح من الممكن خلط الرياضة بالسياسة"؛ مضيفا أن الحديث حول هذه القضية ليس على هوى الإعلام الغربي.

وتابع بطل الاسكواش العالمي : ان الجميع في الوقت الراهن يتعاطف مع الشعب الأوكراني نتيجة الحرب عليه من جانب روسيا، لكن يجب أن نذكر أيضا فلسطين، وما تعاني منه على مدار العقود الماضية.

وتوّج "على فرج" المصنف الثاني عالميا بلقب بطولة أوبتاسيا، والتي أقيمت الأسبوع الماضي في العاصمة البريطانية لندن، بعد فوزه في نهائيات البطولة على غريمه البيروفي "دييجو إلياس".

انتهى ** ح ع