امير عبداللهيان : لنؤد حقوق الشهداء التي في رقابنا

جاء ذلك في مدونة نشرها وزير الخارجية "امير عبداللهيان"، لمناسبة "يوم الشهيد" في ايران (13 اذار / مارس)، على حسابه بموقع انستغرام اليوم الاحد.

واضاف : لطالما غمرتني الغبطة على المكانة الرفيعة لاصدقائي الذين نالت تضحياتهم رضا الباري تعالى، وهم اليوم عند ربهم يرزقون فاكهون وراضون برضى الله.

وتابع وزير الخارجية : نحن في اختتام مراسم "يوم الشهيد"، نحيّي الشهداء الاجلاء على صعيد ايران والعالم الاسلامي، لاسيما 40 شهيدا من كوادر وزارة الخارجية (الايرانية) الذين جاهدوا في سبيل الله وفي خندق الدبلوماسية بكل صدق ونالوا مرتبة الشهادة في الغربة بعيدين عن ارض الوطن وذويهم.

انتهى ** ح ع

