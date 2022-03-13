حزب الله لبنان يطالب المجتمع الدولي بعدم الصمت عن جرائم السعودية

واكد حزب الله لبنان في بيانه، أن "النظام السعودي ارتكب مجزرة مروعة بحق العشرات من أبناء الجزيرة العربية ‏المظلومين المحتجزين في سجونه السوداء التي تعرضوا فيها لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل".‏

وأضاف هذا البيان : لقد أقدم النظام الإرهابي (السعودي) على جريمة نكراء جديدة تُضاف إلى سجله ‏الإجرامي الحافل بالقتل والإعدام وسفك الدماء بحق الأبرياء، الممتد من اليمن إلى العراق ‏وسوريا وسائر البلاد العربية والإسلامية ومنها لبنان الذي يعيش حالياً ذكرى مجزرة بئر العبد ‏المهولة التي سقط فيها عشرات الشهداء والجرحى.‏

واعتبر البيان، أن "إقدام هذا النظام المجرم على قتل واعدام هذه الثلة المؤمنة من شباب شبه الجزيرة ‏العربية واليمن وبعض الدول الأخرى من دون محاكمات أو بمحاكمات ‏صورية، هو بمثابة عملية إعدام ميدانية جماعية تكشف حقيقة النظام الذي يُمارس أبشع ‏أنواع التمييز الطائفي والمذهبي البغيض بحق أبناء شعبه المطالبين بأبسط حقوق العيش ‏الكريم".‏

ورأى حزب الله في بيانه أن "هذا النظام الإرهابي الذي يلبس لبوس الإسلام ويدعي خدمة الحرمين الشريفين، يعمل في ‏خدمة العدو الصهيوني والتطبيع معه، ومن المؤكد ان جميع الخطوات الخيانية التي قامت بها ‏امارات الخليج ما كانت لتتم لولا دعم السعودية لها وموافقتها عليها"؛ حسب ما اورده موقع العهد الاخباري.‏

وأدان حزب الله بشدة هذه الجريمة البشعة والنكراء؛ مطالبا "المرجعيات الدينية وعلماء الدين ‏والمنظمات الإنسانية والدولية والهيئات الثقافية والفكرية والاحزاب والقوى النقابية والشعبية ‏والاحرار والشرفاء وما تبقى من ضمير في هذا المجتمع الدولي المنحاز إلى جانب المجرم، ان ‏تقوم بإدانة هذا النظام الإرهابي القاتل وإدانة جريمته الوحشية".

واردف : نحن ندعو وسائل الإعلام الحرة في ‏كل أنحاء العالم إلى عدم الصمت عن هذه المجزرة المهولة وفضح مرتكبيها أمام الرأي العام.

وختم حزب الله بالقول : الرحمة والرضوان للشهداء الأبرار فما عند الله خير وابقى، ولعائلاتهم الشريفة والصابرة احر ‏آيات العزاء وأصدق مشاعر المواساة، وللمجرمين القتلة "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ‏الظَّالِمُونَ".‏

انتهى ** ح ع