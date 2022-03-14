مسؤول: 18 مشروعا جديدا قيد التنفيذ في المنطقة الاقتصادية البتروكيمياوية الخاصة

وقال شهيد نيا الاحد خلال اجتماع لهيئة الرئاسة بمنظمة المنطقة الاقتصادية البتروكيمياوية الخاصة: انه فضلا عن المشاريع الجاري تنفيذها فقد تم خلال العام الجاري البدء بتنفيذ 18 مشروعا جديدا في المنطقة الاقتصادية البتروكيمياوية الخاصة في مؤشر لظروف الاستثمارات النشطة فيها.

واوضح بان هنالك 31 مشروعا قيد الدراسة والتقييم ستضاف الى المشاريع قيد التنفيذ في العام القادم وقال: ان هذه المشاريع تم اختيارها في اطار انموذج اكمال سلسلة القيمة وستكون مصدر تحولات جادة ومؤثرة في هذه المنطقة الاقتصادية مستقبلا.

يذكر ان 30 بالمائة من انتاج البلاد من البتروكيمياويات يجري في المنطقة الاقتصادية البتروكيمياوية الخاصة الواقعة على ساحل الخليج الفارسي في ميناء "الامام الخميني (رض)" التابع لمدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران، في مؤشر للدور المؤثر الذي تحظى به هذه المنطقة في التنمية الاقتصادية بالبلاد.

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