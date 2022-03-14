قائد الجيش: قدرة ايران المتفوقة في مجال المسيّرات ستلعب الدور الاساس في تحديد مصير ساحة المعركة

وقال اللواء موسوي في تصريحه الاحد خلال اجتماع المجلس الاعلى لقادة القوة الجوية للجيش في الاشارة الى تصريحات قائد الثورة حول جهاد التبيين: ان تاكيدات سماحته في هذا المجال تعد جهادا فوريا ودقياق جدا وذكيا، ذلك لان اعداء البلاد يسعون عبر بث الاكاذيب وقلب الحقائق ليسلبوا من الشعب الايراني الحمية الدينية والوطنية والقيم الانسانية السامية.

واضاف: ان القوة الجوية وعلى مدى الاعوام الـ 43 الماضية زاخرة بالملاحم والفخر والرفعة وقد تخطت بشموخ في ظل الحظر الكامل سنوات الدفاع المقدس الثماني كما قامت منذ ذلك الحين لغاية الان بتنفيذ اي مهمة بنجاح وشموخ.

واشار الى الاكتفاء الذاتي في القوة الجوية قائلا: ان الاكتفاء الذاتي في البلاد بدا من القوة الجوية من خلال تصنيع القطع الغيار الذي يعد من اعماله الكبرى ويعتبر الان الى جانب الطائرات الماهولة قوة متفوقة في مجال الطائرات المسيرة وفي ظل البرنامج العشريني الذي يتابعه سيلعب مستقبلا الدور الاساس في تحديد مصير ساحة المعركة. هذه المفاخر تحققت بالعزة والاستقلال وعلى يد شباب البلاد الاعزاء تحت قيادة امامي الثورة الاسلامية.

انتهى ** 2342