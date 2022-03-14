لجان المقاومة في فلسطين: الكيان الصهيوني كيان هش ولا تلجمه إلا المقاومة الحقيقية

وقال البیان: نبارك الرد الإيراني على العدوان الصهيوني الذي إستهدف الحرس الثوري في سوريا وهو رد قوي ويشكل ضربة قوية للكيان الصهيوني.

واضاف: الرد الإيراني على العدوان الصهيوني يأتي في إطار الرد الطبيعي على جريمة الكيان الصهيوني التي إستهدفت الحرس الثوري الإيراني في سوريا.

واکد: هذا الرد القوي جاء تنفيذاً للوعد والعهد الذي أخذه الحرس الثوري على نفسه بأن جرائم الكيان الصهيوني لن تمر دون رد.

وصرح: ان الكيان الصهيوني كيان هش وضعيف ولا تلجمه وتردعه إلا المقاومة الحقيقية وعلى الأمة التوحد من أجل إقتلاعه من منطقتنا.

انتهی**3269