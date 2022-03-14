١٤‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٩:٣٢ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84683122
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الرنتاوي: هناك إجماع على وجود إسرائيلي متجذر في إقليم كردستان العراق

الرنتاوي: هناك إجماع على وجود إسرائيلي متجذر في إقليم كردستان العراق

طهران/ 14 اذار/مارس/ارنا- قال مدير مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي، إن إعلان إيران مسؤوليتها عن العملية التي استهدفت مركزاً إسرائيلياً في شمال العراق أعطاها أهمية، لافتا الد انه يوجد إجماع لا نقاش فيه على وجود إسرائيلي متجذر في إقليم كردستان العراق.

وكشف الرنتاوي في حديث إلى "الميادين" أنه خلال جولة قام بها في إقليم كردستان، شاهد سيارات تحمل أعلاماً إسرائيلية، ومقرات يمنع الاقتراب منها للإسرائيليين والأميركيين.

وتابع: "تكرار الردود من إيران وحلفائها يمكن أن يردع إسرائيل".

واكد الرنتاوي، إن "إسرائيل تخشى حزب الله لأنه يضرب في العمق الإسرائيلي". 

الجدير بالذكر أن حرس الثورة الإسلامية، أعلن امس الأحد أنه استهدف مركزاً استراتيجياً للمؤامرات الصهيونية في شمال العراق بالصواريخ، باستخدام صواريخ قوية ودقيقة.

وقال حرس الثورة، في بيان: ان القصف جاء رداً على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني المزيف، مؤكداً أن أمن البلاد واستقرارها هما خط أحمر.

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