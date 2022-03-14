المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية یدین حملة إعدامات نفذتها السلطات السعودية

وأصدر حجة الإسلام "حميد شهرياري" رسالة ادان فیها إعدام 81 شخصية ثقافية وسياسية في السعودية وكتب: تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ اعدام العشرات من الشخصيات الثقافية والسياسية في السعودية بتهم باطلة.

وأضاف: للأسف منطق القادة المنقطعين عن الشعب والمعتمدين على القوة والقوی الاجنبیة عاجز عن فهم الحقائق والرأي العام بشکل صحیح مؤکدا ان الأعمال اللاإنسانية لا تتسبب في تجاهل مطالب الشعب فحسب، بل ستزيد من عدم الرضا والاستياء.

واستنكر هذا العمل الشنيع مؤكدا ان قتل وإعدام الشباب المسلم والشخصيات الثقافية والعلمية دون محاكمة عادلة، يعتبر انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان ،مضیفا هذه الاجراءات ستسهم في تفاقم الانقسامات الاجتماعية والدينية في هذا البلد.

ودعا المجتمع الدولي وحقوق الإنسان لتحمل المسؤولية عن هذه الجريمة تابعا إن الرأي العام العالمي ينتظر مواجهة مبدئية مع المعايير المشتركة وبعيدًا عن الميول السياسية والعرقية ويدين أي معاملة للدول الغربية والغطرسة بمعايير مزدوجة لمثل هذه السلوكيات العنيفة.

وأضاف: نقدم تعازينا لأسر الضحايا وللأمة الإسلامية الموحدة وعلماء العالم الإسلامي على هذا الحدث المأساوي واستشهاد أبناء الأمّة الإسلاميّة، ونسأل الله عز وجل ان يلهمهم جميل الصبر والسلوان.

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