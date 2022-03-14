مخبر: الحكومة مستعدة لمنح كل طاقاتها للشباب

وقال مخبر الیوم الاثنین، في لقاء مع مجموعة من الناشطين الشباب في مجال الاقتصاد والإنتاج والعلوم والتكنولوجيا، ان الحكومة الثالثة عشرة فتية وثورية وهي توفر فرصة ذهبية للشباب لإظهار مواهبهم.

وأضاف، ان الكم الهائل من القوى المتعلمة في البلاد هو أعظم فرصة للنهوض بالاقتصاد الإيراني، لافتا الى اننا يمكننا إدارة البلاد باستخدام الثروات العظيمة التي تمتلكها بلادنا.

وأشار إلى قدرات النخبة والشباب في مختلف المجالات، وخاصة الشركات القائمة على المعرفة والصناعات العالمية الحديثة، مشيرا الى ان شبابنا نشطون حتى في القرى النائية، ويكسبون لقمة العيش في ذروة الحظر الاقتصادي المفروض على البلاد وينعشون التصدير الى أسواق الدول المجاورة.

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