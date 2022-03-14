الصحة الإيرانية تعلن عن تسجيل 114 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم الاثنین 14 آذار/مارس، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 139 الفا و63 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل ثلاثة آلاف و813 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و126 الفا و906 اشخاص.

وأضافت أن الفين و871 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و785 الفا و933 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 48 مليونا و323ا لفا و 110 اشخاص خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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