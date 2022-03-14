١٤‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٦:٠١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84684103
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اية الله رئيسي يدين صمت ادعياء حقوق الانسان على اعدام الابرياء في السعودية

اية الله رئيسي يدين صمت ادعياء حقوق الانسان على اعدام الابرياء في السعودية

طهران / 14 / اذار / مارس / ارنا – دان رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، صمت وتخاذل الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان، على احكام الاعدام التي طالت عشرات الابرياء في السعودية.

وفي تصريحه باجتماع المجلس الاعلى للشباب اليوم الاثنين، هنأ "اية الله رئيسي" بحلول ذكرى ميلاد "علي الاكبر" (نجل الامام الحسين عليهما السلام)، وقال معلقا على تنفيذ احكام الاعدام بحق 81 من الابرياء في السعودية : ان صمت الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان قبال ذلك، يفضح المواقف المزدوجة لهذه الدول في سياق توظيف حقوق الانسان لتمرير اجنداتها السياسية على حساب سائر البلدان.

ختاما، طالب رئيس الجمهورية "المنظمات الدولية و وسائل الاعلام الحرة والمؤسسات المعنية"، بان تكسر حاجز الصمت في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع   
 

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