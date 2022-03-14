تحيّز مجلس الامن لا يخدم سير الحل السياسي للازمة اليمنية

تصريحات "خاجي" اليوم، جاءت خلال مباحثاته الهاتفية مع ممثل السويد الخاص بالشان اليمني "بيتر سامني بي"، التي تناولت اخر التطورات في الساحة اليمنية.

ولفت كبير مساعدي وزير الخارجية : ان الموقف غير الحيادي الذي يتخذه مجلس الامن الدولي تاثرا بمطالب دول العدوان، سيضع هذا المجلس في معارضة العملية السياسية الهادفة لحل الازمة اليمينة سياسيا، بل وسيزيد من انعدام الثقة بين اطراف الصراع في هذا البلد.

وجاء في هذا التقرير، ان الجانبين الايراني والسويدي اكدا خلال الاتصال الهاتفي بينهما اليوم، على تعزيز الجهود المشتركة بهدف حل الازمة في اليمن و وضع حدّ فوري جدا للكارثة الانسانية التي تضرب بهذا البلد.

انتهى ** ح ع

