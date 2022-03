مساعدة الرئيس الايراني تحضر اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة

اجتماع لجنة المراة الدولية السادس والستين، انعقد اليوم بعد توقف استمر عامين على خلفية وباء كورونا الذي اجتاح العالم، وسيستمر لغاية 22 من شهر اذار/مارس الجاري.

علما بان لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة (بالإنجليزية:United Nations Commission on the Status of Women) هي لجنة فنية تابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، وتعد واحدة من أهم الأجهزة داخل الأمم المتحدة التي تأسست عام 1946.

ويجتمع ممثلوا الدول الأعضاء على مدار سنوي بمدينة نيويورك لتقييم التقدم فيما يتعلق "بالمساواة بين الجنسين وتحديد التحديات ووضع معايير عالمية وصوغ سياسات عملية ومحددة بغية تعزيز المساواة الجنسانية والنهوض بالمرأة على صعيد عالمي".

