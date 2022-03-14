اعتقال عناصر شبكة كانت تعتزم تنفيذ عملية تخريب في منشاة فردو النووية

ووفق تقرير بهذا الصدد حاول ضباط استخبارات الكيان الصهيوني الاقتراب من موظف في قسم أجهزة الطرد المركزي الحديثة IR6 وذلك من خلال تجنيد أحد جيران هذا الموظف وتزويده بأجهزة اتصالات مشفرة وتعليمه كيفية استخدامها.

وأكد أن جميع الدفوعات للمجندين تمت عبر أموال نقدية والعملة الرقمية تجنبا لتعقب مصادرها.

وأوضح أن ضابط استخبارات صهيوني تقرّب من الموظف وكشف عن هويته عن طريق جاره الذي تم تجنيده تحت غطاء شركة من هونغ كونغ ومن خلال عروض أعمال وبرمجيات.

وأشار الى أن استخبارات منظمة الطاقة الذرية بالتعاون مع استخبارات الحرس الثوري رصدت جميع التحركات وأشرفت على سيرها للوصول إلى رؤوس شبكة الجواسيس وتمكنت من تفكيكها قبل أن تنفذ مخططها في تنفيذ احدى عمليات التخريب الكبرى بمنشأة فردو قبل بداية العام الإيراني الجديد (يبدا في 21 اذار/مارس 2022).

انتهى ** 2342