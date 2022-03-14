تأسيس قيادة الحرس الثوري النووي لحماية المنشآت النووية في البلاد

وجرى الاعلان اخيرا عن تاسيس قيادة الحرس الثوري النووي للمرة الاولى في البلاد خلال التقرير الوارد بشان الكشف عن شبكة كانت تعتزم القيام بعملية تخريب في منشاة فُردو النووية.

وكان قد اعلن في وقت سابق بان حماية المنشآت النووية قد تم تفويضها لحرس الثورة الا انها المرة الاولى التي يتم فيها بصورة رسمية تاكيد هذا الامر والاعلان عن تاسيس "قيادة الحرس الثوري النووي".

يذكر انه قبل نحو 10 اشهر وبعد وقوع عدة حالات تخريب في المنشآت النووية في البلاد اعلن رئيس منظمة الدفاع المدني في البلاد العميد غلام رضا جلالي عن تاسيس قيادة موحدة دفاعية-امنية نووية حيث تم في حينها المصادقة على خطوطها العامة كما اكد بان تاسيس هذه القيادة سيعالج نقاط الضعف السابقة تماما وستصبح مجموعة المنشآت النووية محصنة امام عمليات التخريب.

انتهى ** 2342