وزير الخارجية الايراني: حل القضايا المتبقية في مفاوضات فيينا رهن بإرادة الجانب الأميركي

وتباحث وزير خارجية سلطنة عمان بن حمد البوسعيدي، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية حسين أمير عبداللهيان الاثنين ، حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية بما في ذلك تطورات اوكرانيا ومفاوضات فيينا.

وقال أمير عبداللهيان: ان مفاوضات فيينا قائمة ، لكنها توقفت لفترة قصيرة بالتنسيق مع منسق الاتحاد الأوروبي ويواصل كبير المفاوضين الإيرانيين جهوده للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم وان حل ما تبقى من القضايا التي تعد من خطوطنا الحمراء رهن بإرادة الجانب الأمريكي وعدم تضييع الوقت.

وأكد رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية جادة للغاية في التوصل إلى اتفاق جيد ودائم وقابل للارتكاز.

بدوره أشاد وزير الخارجية العماني ، في هذا الاتصال الهاتفي، بالعلاقات الإيجابية بين البلدين ، وأوضح بعض القضايا الثنائية ، وأعرب عن تقديره لمواقف إيران العقلانية ، موضحا ان سلطنة عمان تؤمن دوما بالحوار والتفاوض لتسوية الازمات المختلفة وتتخذ خطوات في مسار تحقيق السلام وتامل بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين قريبا.

كما أعرب البوسعيدي عن أمله في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مفاوضات فيينا ، واعتبر انها تخدم جميع الأطراف والمنطقة.

وأكد وزيرا خارجية البلدين على مواصلة المشاورات حول مختلف القضايا.

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