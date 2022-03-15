فتح الانتفاضة تبارك قصف الحرس الثوري الإيراني لوكر الموساد في إربيل

وتؤكد فتح الانتفاضة على وقوفها الدائم إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية مشیراً إلی أن هذه العملية تؤكد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة سماحة السيد علي الخامنئي قادرة على إيلام العدو الصهيوني بأي زمان ومكان، وأن لها اليد العليا في الصراع، كما أن اللجنة المركزية تعتبر أن الرد على جرائم العدو الصهيوني لا يمكن أن يتم إلا من خلال لغة القوة التي يفهمها.

وصرح: إننا في اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة نبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بشكل عام، وللحرس الثوري الإيراني بشكل خاص هذا العمل البطولي، فإننا نؤكد على أن ثقافة المقاومة يجب أن تبقى راسخة في أذهان الجميع، بقيادة محور المقاومة الممتد من إيران إلى دمشق إلى حزب الله إلى اليمن إلى العراق إلى المقاومة الفلسطينية.

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