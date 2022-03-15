١٥‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٩:٥٤ ص
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84684576
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فتح الانتفاضة تبارك قصف الحرس الثوري الإيراني لوكر الموساد في إربيل

فتح الانتفاضة تبارك قصف الحرس الثوري الإيراني لوكر الموساد في إربيل

طهران/15اذار/ مارس/ ارنا- تبارک اللجنة المرکزية لحرکة فتح الانتفاضة استهداف الحرس الثوري الإیراني للقواعد الأمنية الصهيونية في إربيل باثني عشرة صاروخا، مما أدى إلى تدمير الموقع وقتل عدد من ضباط الموساد الصهيوني.

وتؤكد فتح  الانتفاضة على وقوفها الدائم إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية مشیراً إلی أن هذه العملية تؤكد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة سماحة السيد علي الخامنئي قادرة على إيلام العدو الصهيوني بأي زمان ومكان، وأن لها اليد العليا في الصراع، كما أن اللجنة المركزية تعتبر أن الرد على جرائم العدو الصهيوني لا يمكن أن يتم إلا من خلال لغة القوة التي يفهمها.

وصرح: إننا في اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة نبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بشكل عام، وللحرس الثوري الإيراني بشكل خاص هذا العمل البطولي، فإننا نؤكد على أن ثقافة المقاومة يجب أن تبقى راسخة في أذهان الجميع، بقيادة محور المقاومة الممتد من إيران إلى دمشق إلى حزب الله إلى اليمن إلى العراق إلى المقاومة الفلسطينية.

انتهی** 3269

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