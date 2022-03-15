قالیباف یدین حملة إعدامات نفذتها السلطات السعودية

وقال قاليباف الیوم الثلاثاء، في جلسة علنية لمجلس الشورى الاسلامي ، إن الإعدام الجماعي للأبرياء والمضطهدين في السعودية يتعارض مع معاییر القانون الدولي وأبسط الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الاشخاص وتدين الجمهورية الإسلامية الایرانیة بشدة هذه الاجراءات.

وأضاف: من الضروري لرؤساء دول العالم انهاء اللامبالاة تجاه هذه الأعمال اللاإنسانية وعليهم ادانتها للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

وشدد على أن الجمهورية الإسلامية الایرانیة ترفض ازدواجية المعايير تجاه حقوق الإنسان وتؤكد على حمايتها.

وعن مسألة أوكرانيا قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي ان قائد الثورة الاسلامیة اكد إن ایران تعارض الحرب في أي مكان بالعالم وتؤكد على ضرورة الحفاظ على أرواح المدنيين وإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن وتدعو جميع الأطراف إلى حل التوترات بالطرق الدبلوماسية.

وصرح: نحن نعتقد أنه يجب اتخاذ تدابير لمعالجة جذور الأزمة بشكل دائم ،قائلا إن خلق التوتر وتوفیر الارضیة لبث الخلافات بين الدول والأمم هو جزء من طبيعة الوجود الأمريكي ويمكن القول أن بقاء النظام الأمريكي اليوم یکمن في إشعال نار الحرب في جميع أنحاء العالم وانتهاك حقوق الإنسان.

وتابع ان امریکا تجعل الدول التابعة غير آمنة من أجل ضمان مصالحها التجارية.

واکد إن الأزمة الأوكرانية تعود الی السیاسات الأمريكية القائمة على افتعال الازمات وأضاف ان الشعب الإيراني هو الضحية الرئيسية للسياسات العدائية خاصة السياسة الامريكية ومن هذالمنطلق يريد إرساء السلام المستدام وحل التوترات وانهاء الحروب في العالم ویعارض الحاق الاضرار بالنساء والأطفال والمدنيين.

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