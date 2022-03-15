مساعدة الرئيس الايراني تقترح إنشاء مجموعة عمل خاصة بالمرأة في قطر

وجرى اللقاء على هامش الدورة السادسة والستين لاجتماع لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة (CSW) ورحبت خلاله الوزيرة القطرية بن ناصر المسند باقتراح الدكتورة خزعلي.

وناقش الجانبان مختلف القضايا المتعلقة بالمرأة والاسرة بما فيها تمكين المرأة، وتعزيز دورها في شؤون الأسرة وتبادلا وجهات النظر بشأن طرق واساليب جديدة لتعليم الأطفال.

والتقت الدكتورة خزعلي ايضا على هامش هذا الاجتماع بوزيرة الاسرة وتكافؤ الفرص الإيطالية واستعرضت معها فرص وامكانيات مساعدة المرأة وتمكينها.

وفيما اشارت الى المشاكل التي تتعرض لها المرأة عند الكوارث وضرورة مساعدتها في مثل هذه الظروف اضافت ان المرأة الايرانية اثبتت جدارتها في الظروف الخاصة وعند وقوع الكوارث.

من جانبها نوهت المسؤولة الأوروبية الى المشاكل التي تواجهها المرأة في مختلف الظروف بما فيها التغيير المناخي وكذلك تفشي فيروس كورونا ودعت الى الاهتمام باوضاع المرأة في ظل هذه الظروف.

واجتماع لجنة المراة الدولية السادس والستين، انعقد أمس الاثنين في مقر الامم المتحدة في نيويورك بعد توقف استمر عامين بسبب انتشار وباء كورونا الذي اجتاح العالم.

وسيستمر هذا الاجتماع حتى 25 اذار /مارس الجاري، وحضره كبار المسؤولين المعنيين بمجال المرأة من مختلف دول العالم.

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