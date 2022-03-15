بحرية حرس الثورة الإسلامیة تزیح الستار عن غواصات ذکیة

وأقيمت اليوم الثلاثاء مراسم إزاحة الستار عن معدات دفاعية عائمة وصاروخية وتحت السطحية اختصاصية لقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسین سلامي وقائد سلاح البحر لحرس الثورة الاسلامية، الادميرال علي رضا تنكسيري، ومجموعة من كبار قادة القوات المسلحة.

وفي هذه المراسم، تسلمت الوحدة القتالية للبحرية التابعة لحرس الثورة، عدداً كبيراً من المعدات والمنظومات الصاروخية والعائمة بقدرات وميزات تشغيلية جديدة.

وتعد زيادة السرعة إلى 95 عقدة، وكذلك القدرة على حمل الصواريخ وإطلاقها، من السمات الفريدة لقاذفات الصواريخ ومركبات الاستطلاع العائمة التابعة لحرس الثورة.

تحسين مدى الصواريخ وقدرتها على المناورة، وتجنب الحرب الإلكترونية وزيادة قوة الانفجار والتدمير مقارنة بالمنظومات السابقة، هي أيضاً من سمات منظومات الصواريخ الجديدة التي سلمت إلى بحرية حرس الثورة.

وفي المرحلة الثامنة من الحاق معدات دفاعية اختصاصية إلى البحرية التابع لحرس الثورة، تم لأول مرة تسليم غواصات ذكية إلى الوحدة القتالية، وهو ما يمثل بداية فصل جديد للقدرة العسكرية في المهام.

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