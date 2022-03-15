أمير عبداللهيان: مفاوضات فيينا من أهم محاور محادثاتنا مع المسؤولين الروس

و أعرب أميرعبداللهيان عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم في المفاوضات النووية بمواکبة روسیا.

ونوه امير عبداللهيان الى ان الهدف الثاني من زيارته هو التباحث حول تطورات اوكرانيا والوضع الراهن على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضاف: لا يمكننا أن نكون غير مبالين أمام الأحداث في أوكرانيا و نشجب الحرب بصراحة في أوكرانيا وأفغانستان واليمن وأينما كانت مؤکدا علی ضرورة ايجاد حل سياسي للقضية الأوكرانية.

وقال، ندين الحظر ونعتبر فرض الحظر أحادي الجانب على الدول والشعوب اسلوبا خاطئا.

وأوضح ان القضية الثالثة هي متابعة مفاوضات فيينا لرفع الحظر وامكانية التوصل إلى اتفاق قوي وجيد.

وأضاف، نشر في وجهات نظر والاخبار أنه إذا توصلنا إلى اتفاق مع أمريكا والغرب في فيينا، من الممكن ألا يحظى بالدعم اللازم من روسيا، ولكن لم أفهم هكذا خلال المباحثات التي أجريتها مع السيد لافروف الأسبوع الماضي.

ویرافق امیر عبداللهیان خلال زيارته الى موسکو، المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعید خطيب زاده" ومساعد الخارجية الايرانية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري ومدير عام شؤون اوراسيا في الخارجية الايرانية علي رضا حقيقيان وكبير مساعدي وزير الخارجية (الايراني) للشؤون السياسية الخاصة "علي اصغر خاجي".

ووصل وزير الخارجية الايراني حسين اميرعبداللهيان، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو.

ولدى وصوله إلى موسكو قال أمير عبد اللهيان: الهدف الأول من زيارتي إلى روسيا هو متابعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، لموسكو مؤخراً.

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