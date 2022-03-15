قاليباف يهنئ لمناسبة اليوم الوطني في 8 دول

وأعرب قاليباف في برقيات التهنئة هذه عن أمله في تعزيز العلاقات البرلمانية مع برلمانات الدول المذكورة.

وأعلن عن استعداد مجلس الشورى الإسلامي لتسهيل وتطوير التعاون مع هذه الدول في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

انتهى**3276