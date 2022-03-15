قاليباف يهنئ لمناسبة اليوم الوطني في 8 دول

وأعرب قاليباف في برقيات التهنئة هذه عن أمله في تعزيز العلاقات البرلمانية مع برلمانات الدول المذكورة.
وأعلن عن استعداد مجلس الشورى الإسلامي لتسهيل وتطوير التعاون مع هذه الدول في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
انتهى**3276
طهران/15اذار/مارس/ارنا- بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف"، برقيات الى نظرائه في كل من باكستان واليونان وبلغاريا وبنغلاديش والبوسنة والهرسك وغانا والسنغال وناميبيا، مهنئهم فيها لمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني في هذه الدول.
وأعرب قاليباف في برقيات التهنئة هذه عن أمله في تعزيز العلاقات البرلمانية مع برلمانات الدول المذكورة.
وأعلن عن استعداد مجلس الشورى الإسلامي لتسهيل وتطوير التعاون مع هذه الدول في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
انتهى**3276
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