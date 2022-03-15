امير عبداللهيان : نشكر روسيا على جهودها للتوصل إلى اتفاق في فيينا

واشار موفد ارنا الى روسيا، ان وزير الخارجية الايراني ادلى بهذا التصريح خلال مباحثاته والوفد المرافق له، اليوم الاثنين في موسكو، مع نظيره الروسي "سرغئي لافروف" بحضور جمع من المسؤولين الروس.

وعن اهداف زيارته الحالية لروسيا، صرح انه سيبحث في اخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو.

واكد "امير عبداللهيان"، انه "بغض النظر عن كافة التطورات الدولية، فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي اهمية الى توسيع العلاقات مع جارتها روسيا"؛ منوها في هذا السياق بالاتفاقات الاساسية التي ابرمها البلدان خلال زيارة الرئيس الايراني "اية الله رئيسي"، لموسكو ومباحثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

كما اعرب عن ثقته، بان ايران وروسيا ستحرصان على متابعة الاتفاقات الموقعة بين رئيسي البلدين؛ موجها الشكر الى لافروف بالقول : نحن نثمّن جهود زملاءهم البناءة خلال مفاوضات فيينا من اجل التوصل الى اتفاق حول رفع الحظر عن ايران.

ومضى وزير الخارجية يقول : نحن اليوم امام فرصة هامة لاستعراض التطورات في اوكرانيا وافغانستان واليمن وسوريا وفلسطين وغيرها من القضايا الدولية.

الى ذك، اذ رحب وزير الخارجية الروسي بالوفد الايراني الزائر، قائلا : نحن سنجري مباحثات سياسية موسعة ومستديمة، من شانها ان تسهم في تنفيذ الاتفاقات التي كانت قد ابرمت بين الرئيسين الروسي والايراني في موسكو.

وفي معرض الاشارة الى التطورات الدولية الراهنة، اكد "لافروف"، انه ب"الرغم من هذه الاحداث، فقد سجّل حجم التبادل التجاري بين البلدين 80 بالمئة نموا، ليبلغ نحو 4 مليارات دولار حاليا".

وتطلع وزير خارجية روسيا خلال المباحثات مع نظيره الايراني، الى "افاق واعدة" بشأن العلاقات الثنائية، ولاسيما في ضوء مفاوضات الاتفاق النووي الجارية في عهد الحكومة (الايرانية) الحالية.

وبحسب لافروف، ان التعاون الايراني الروسي على الصعيد الدولي قائم بشكل فعال؛ مصرحا ان بلاده عازمة على اجراء تنسيقات مشتركة لحل الازمة السورية في اطار مفاوضات استانا.

انتهى ** ح ع