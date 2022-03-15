امير عبداللهيان : وزير الخارجية الاوكراني ابلغني استعداد بلاده لوقف الحرب مع روسيا وحل الازمة سياسيا

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية الايراني "امير عبداللهيان" ونظيره الروسي "سرغئي لافروف" اليوم الثلاثاء في موسكو، وردا على سؤال موفد "ارنا" حول الرسالة التي يحمها من وزير الخارجية الاوكراني "دميتري كولبا" الى الجانب الروسي.

ولفت امير عبداللهيان، بانه استعرض القضايا الثنائية (خلال الاتصال الهاتفي) مع نظيره الاوكراني، وان الاخير حمّله رسالة الى الجانب الروسي من ان بلاده مستعدة لحل الازمة عبر الطرق السياسية و وقف الحرب الراهنة.

وعلى صعيد اخر، اعرب وزير الخارجية عن تقديره لحسن الاستقبال الذي لقيه والوفد المرافق في روسيا، قائلا : لقد اجرينا اليوم (مع لافروف) مباحثات بناءة تضمنت اطر العلاقات المتنامية بين البلدين.

وحول التواصل المنتظم بين كبار المسؤولين الايرانيين والروس، لفت وزير الخارجية الى زيارة "اية الله رئيسي" لموسكو ومباحثاته مع بوتين؛ مؤكدا ان هذه الزيارة شكلت اهم المستجدات السياسية على صعيد العلاقات الثنائية.

واستطرد، انه "انطلاقا من ذلك فنحن نستيطع ان نسمي افاق التعاون على المدى القصير والبعيد بين ايران وروسيا، بانها واعدة وبناءة".

كما اشار بانه تباحث مع الجانب الروسي بشأن متابعة الاتفاقات المبرمة قبل نحو شهرين بين رئيسي البلدين، مضافا الى السبل الكفيلة بتوسيع التعاون في جميع المجالات بين طهران وموسكو.

ونوه امير عبداللهيان في هذا السياق، بالتبادل التجاري الذي اخذ منحى تصاعديا، وذلك في ضوء المشاريع الاقتصادية المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ اليوم.

ومضى يقول : لقد استعرضنا اليوم (مع الجانب الروسي) سير مفاوضات فيينا مع التركيز على رفع الحظر الاحادي عن الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ وانني اعلن من هنا بأن روسيا لا تشكل اي عقبة امام التوصل الى اتفاق، كما لا توجد اي صلة بين التطورات في اوكرانيا مع مفاوضات فيينا.

يتبع ...** ح ع