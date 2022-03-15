وزير الخارجية الايراني يستعرض مفاوضات فيينا مع نظيره الصيني

وكتب "كشاورز زادة" في تغريدة له على تويتر اليوم، ان امير عبداللهيان استعرض مع وزير خارجية الصين قبل قليل، القضايا المتعلقة بمفاوضات فيينا.

ويزور امير عبداللهيان حاليا موسكو، الذي وصلها اليوم الثلاثاء؛ یرافقه وفد دبلوماسي ضم المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعید خطيب زاده" ومساعد الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري ومدير عام شؤون اوراسيا في الخارجية الايرانية علي رضا حقيقيان وكبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة "علي اصغر خاجي".

وفي تصريح لدى وصوله العاصمة الروسية، اكد وزير الخارجية الايراني ان الهدف الأول من هذه الزيارة، متابعة الاتفاقات التي توصل اليها البلدان خلال زيارة رئيس الجمهورية الايراني "اية الله رئيسي" لروسيا.

انتهى ** ح ع