١٥‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٩:٠٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84685718
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وزير الخارجية الايراني يستعرض مفاوضات فيينا مع نظيره الصيني

وزير الخارجية الايراني يستعرض مفاوضات فيينا مع نظيره الصيني

طهران / 15 اذار / مارس / ارنا –اعلن سفير الجمهورية الاسلامية في بكين "محمد كشاورز زادة"، ان وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" اجرى مباحثات هاتفية حول مفاوضات فيينا مع نظيره الصيني "وانغ يي".

وكتب "كشاورز زادة" في تغريدة له على تويتر اليوم، ان امير عبداللهيان استعرض مع وزير خارجية الصين قبل قليل، القضايا المتعلقة بمفاوضات فيينا.

ويزور امير عبداللهيان حاليا موسكو، الذي وصلها  اليوم الثلاثاء؛ یرافقه وفد دبلوماسي ضم المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعید خطيب زاده" ومساعد الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري ومدير عام شؤون اوراسيا في الخارجية الايرانية علي رضا حقيقيان وكبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة "علي اصغر خاجي".

وفي تصريح لدى وصوله العاصمة الروسية، اكد وزير الخارجية الايراني ان الهدف الأول من هذه الزيارة، متابعة الاتفاقات التي توصل اليها البلدان خلال زيارة رئيس الجمهورية الايراني "اية الله رئيسي" لروسيا.

انتهى ** ح ع 

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