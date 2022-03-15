توقيع عقد لتطوير المرحلة الثانية للطبقة النفطية في حقل "بارس الجنوبي"

وذكرت شركة النفط الوطنية الايرانية في تقرير لها الثلاثاء انه تم التفاوض على عقد لمدة 20 عاما لتطوير الحقل في إطار العقود الجديدة، ويلتزم الطرف المتعاقد بتوفير جميع الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروع، بما في ذلك النفقات المباشرة وغير المباشرة وتكلفة التشغيل.

وفقًا للتقرير، يتضمن المشروع تحديث عوامة المعالجة والمنصة الحالية، وإصلاح الآبار الموجودة، والآبار الجديدة بما في ذلك آبار الإنتاج وحقن المياه والتقييم، وإنشاء نظام تصريف وتحميل النفط، وتقوية نظام حقن المياه.

وتقع الطبقة النفطية في حقل بارس الجنوبي المشترك، الذي يبلغ احتياطياته حوالي 900 مليون برميل، في الخليج الفارسي ، على مسافة حوالي 90 كيلومترًا من ساحل إيران وعلى الحدود المشتركة مع قطر، وهي عبارة عن الامتداد الجانبي لحقل الشاهين في قطر.

دخلت المرحلة الأولى من تطوير هذا الحقل حيز التشغيل في عام 2017، وفي هذه المرحلة، تم حفر منصة رأس البئر وانشاء عوامة معالجة تنفيذية (FPSO) وحفر سبعة آبار ، وبالتالي إنتاج النفط بمعدل حوالي 25 ألف برميل برميل يوميًا.

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