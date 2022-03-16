إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

وأفاد مراسل الأناضول نقلاً عن مصادر محلية، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس (شمال)، وانتشر في محيط مقام يوسف، لتأمين اقتحامه من قبل المستوطنين الإسرائيليين.

وأضاف، أن مواجهات اندلعت مع العشرات من الشبان الفلسطينيين خلال محاولتهم التصدي للاقتحام.وتابع، أن الشبان أشعلوا الإطارات المطاطية وأغلقوا الشوارع لإعاقة دخول المركبات العسكرية، ورشقوها بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وبين، أن الجيش رد على ذلك بإطلاق عدد كبير من قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأضاف، أن قنابل الغاز أسفرت عن إصابة عشرات الشبان وسكان المنطقة بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطينيَين في مخيمي بلاطة (شرقي نابلس)، وقلنديا (شمالي القدس)، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية هاجم الصهاينة ايضا، يوم الاثنين، مناطق فلسطينية واعتقلوا 12 منهم في بيت اللحم والخليل وطوباس ويطا وعنبتا وطولكرم ورام الله ومراح رباح.

انتهى**3276