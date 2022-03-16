١٦‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٣:٤٦ م
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84687765
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حركة الجهاد الإسلامي: لشد الرحال إلى الأقصى والتصدي لاقتحامات المستوطنين

حركة الجهاد الإسلامي: لشد الرحال إلى الأقصى والتصدي لاقتحامات المستوطنين

طهران/16اذار/مارس/ارنا- قال المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "طارق عز الدين" إننا في حركة الجهاد الإسلامي نحذر من العواقب الوخيمة للدعوات المتصاعدة من العصابات الصهيونية المتطرفة لاقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك، فيما يسمى "عيد المساخر".

وأكد أن ما تتعرض له المقدسات في القدس والمسجد الأقصى بما لها من مكانة روحية ودينية في وجدان المسلمين وأحرار الأمة، يمثل انتهاكاً خطيراً لكل الشرائع السماوية، بغطاء واضح من قوات الاحتلال.

وحمّل كيان الاحتلال وقادته المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتوفير الغطاء لهذه المحاولات الاستفزازية لجماهير الشعب والأمة من قبل قطعان المستوطنين، والاستمرار في حملات التهويد والتهجير وطمس هوية المقدسات العربية والإسلامية.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل إلى تصعيد المواجهة والتصدي لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، وشد الرّحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه بكل السبل المتاحة، والدفاع عنه وحمايته من دنس المتطرفين الغاصبين.

انتهی**3269

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