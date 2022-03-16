حركة الجهاد الإسلامي: لشد الرحال إلى الأقصى والتصدي لاقتحامات المستوطنين

وأكد أن ما تتعرض له المقدسات في القدس والمسجد الأقصى بما لها من مكانة روحية ودينية في وجدان المسلمين وأحرار الأمة، يمثل انتهاكاً خطيراً لكل الشرائع السماوية، بغطاء واضح من قوات الاحتلال.

وحمّل كيان الاحتلال وقادته المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتوفير الغطاء لهذه المحاولات الاستفزازية لجماهير الشعب والأمة من قبل قطعان المستوطنين، والاستمرار في حملات التهويد والتهجير وطمس هوية المقدسات العربية والإسلامية.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل إلى تصعيد المواجهة والتصدي لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، وشد الرّحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه بكل السبل المتاحة، والدفاع عنه وحمايته من دنس المتطرفين الغاصبين.

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