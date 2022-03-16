السلطة القضائية تؤكد خبر الافراج عن كل من زاغري واشوري 

واوضح "خدائيان" في تصريح له اليوم الاربعاء، ان "السيدة زاغري" قضت كامل فترة العقوبة بالسجن 4 سنوات التي صدرت ضدها، وبذلك فقد تم الافراج ورفع قيود السفر عنها.

واضاف، ان "السيد اشوري"، ايضا صدر قرار الافراج عنه بعد قضاء نحو 4 سنوات و7 اشهر من مجموع فترة العقوبته بالسجن 10 اعوام.

وتابع، ان الاخير تقدم بطلب الافراج المشروط عنه، بعد سداد المبالغ التي كان قد تلقاها ازاء خدماته التجسسية لصالح الاجهزة الاستخباراتية الاجنبية؛ لتشمله "رافة الحكم الاسلامي" ويتم الافراج عنه بشرط رعاية لظروف العمر و وضعه الصحي.

انتهى ** ح ع

