١٦‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٥:٣٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84687946
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مدير عام ارنا : مستعدون لتوسيع التعاون مع وكالة صوت الافغان للانباء

مدير عام ارنا : مستعدون لتوسيع التعاون مع وكالة صوت الافغان للانباء

طهران / 16 اذار / مارس / ارنا – اكد المدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) "علي نادري"، على استعداد "ارنا" لتعزيز التعاون مع وكالة "صوت الافغان" (افا) وتبني مشاريع اعلامية مشتركة في هذا السياق.

جاء ذلك خلال برقية التهنئة التي بعثها "نادري" اليوم الاربعاء الى رئيس افا، "حسيني مزاري"، وذلك لمناسبة الذكرى العشرين لتاسيس هذه الوكالة الخبرية الافغانية. 

واعتبر المدير عام لـ "ارنا"، ان "افا هي وكالة انباء حرفية ومؤثرة انطلاقا من مبادئها النبيلة والهادفة الى تحقيق الازدهار والاستقلال في افغانستان؛ والتي قدمت في هذا الدرب شهداء اجلاء بمن فيهم ضحايا الهجوم الارهابي لداعش على مكتب الوكالة المركزي في 2017". 

واكد نادري، على استعداده لتوسيع التعاون مع وكالة صوت الافغان الخبرية، وتبني مشاريع اعلامية مشتركة في هذا الاطار.

انتهى ** ح ع 

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