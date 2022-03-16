مدير عام ارنا : مستعدون لتوسيع التعاون مع وكالة صوت الافغان للانباء

جاء ذلك خلال برقية التهنئة التي بعثها "نادري" اليوم الاربعاء الى رئيس افا، "حسيني مزاري"، وذلك لمناسبة الذكرى العشرين لتاسيس هذه الوكالة الخبرية الافغانية.

واعتبر المدير عام لـ "ارنا"، ان "افا هي وكالة انباء حرفية ومؤثرة انطلاقا من مبادئها النبيلة والهادفة الى تحقيق الازدهار والاستقلال في افغانستان؛ والتي قدمت في هذا الدرب شهداء اجلاء بمن فيهم ضحايا الهجوم الارهابي لداعش على مكتب الوكالة المركزي في 2017".

واكد نادري، على استعداده لتوسيع التعاون مع وكالة صوت الافغان الخبرية، وتبني مشاريع اعلامية مشتركة في هذا الاطار.

انتهى ** ح ع