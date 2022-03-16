حكومة "رئيسي" الثورية وضعت سياستها الخارجية على تعزيز العلاقات في المنطقة

"خطيب زادة" ادلى بهذا التصريح خلال "حفل نوروز الدبلوماسي" الذي اقيم اليوم الاربعاء في مبنى الخارجية الايرانية برعاية الوزير "حسين امير عبداللهيان" وجمع من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الاجنبية لدى الجمهورية الاسلامية.

واذ هنأ باقتراب عيد النوروز وراس السنة الشمسية الجديدة (في 21 اذار / مارس 2022)، لفت المتحدث باسم الخارجية بان هذه المناسبة تخلدت عبر الاحتفالات التي اقيمت منذ الاف السنين بين الاقوام والشعوب في ايران وسائر المناطق ذات الحضارات المشتركة.

واكدخطيب زادة، ان العالم اليوم هو بحاجة اكثر من اي وقت مضى الى الخطابات الحضارية المنادية بالسلام والتعايش السلمي بين الناس.

انتهى ** ح ع

