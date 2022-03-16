خطيب زادة : ايران لم تنشغل قيد انملة عن موقفها بشأن استعادة حقوق الشعب

واضاف "خطيب زادة"، في تصريح للصحفيين اليوم، ان الحكومة البريطانية وبعد المفاوضات المطولة وتنصلها الذي استمر اكثر من 40 عاما، اقدمت مؤخرا على سداد ديونها قبال الجمهورية الاسلامية الايرانية، وهو حق الشعب الايراني الشريف.

واعرب عن اسفه من ان الحكومة البريطانية عمدت طوال هذه الفترة الى ارتهان سداد الديون بالقضايا السياسية.

وعلى صعيد اخر، اشار متحدث الخارجية الى خبر الافراج عن المدانين "نازنين زاغري" و"انوشة اشوري"؛ مصرحا ان السلطة القضائية للجمهورية الاسلامية الايرانية قررت على اعتاب الاعياد المقبلة و وفق مبدا الرافة الاسلامية والشؤون الانسانية، على الافراج عن هذين السجينين اللذين كانا قد ادينا بارتكاب جرائم نسبت اليهما من جانب المحكمة المعنية في ايران.

واضاف : نحن نثمن الدور البناء والقيم الذي قامت به سلطنة عمان الشقيقة والصديقة في هذا المجال.

واكد خطيب زادة، "اننا لا نرى وجود اي صلة بين سداد الديون والافراج عن السجينين المشار اليهما"؛ لافتا بان ايران وبريطانيا توصلتا في الصيف الماضي الى اتفاق حول سداد ديون الاخيرة، كما وقعتا على وثيقة في هذا الخصوص لكن الحكومة البريطانية وللاسف امتنعت عن الامتثال الى هذا الاتفاق".

انتهى ** ح ع