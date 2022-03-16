امير عبداللهيان: مستعدون للاتفاق النهائي لو جرى الالتزام بجميع خطوطنا الحمراء

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان مساء اليوم الاربعاء مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تيراس، تباحثا خلاله حول العلاقات الثنائية والتطورات الدولية.

ورحب أمير عبداللهيان بسداد بريطانيا لديونها المستحقة عليها لأكثر من أربعة عقود كحق للشعب الايراني العظيم، معربا عن أمله في أن تمهد إجراءات بناء الثقة الطريق لتنمية العلاقات.

وكان آخر تطورات مفاوضات فيينا أحدى القضايا التي ناقشها وزيرا الخارجية الايراني والبريطانية، وأعربا عن أملهما في التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال أمير عبد اللهيان بشان مفاوضات فيينا: نحن الان أقرب إلى نقطة النهاية للاتفاق أكثر من أي وقت مضى، لكن ما يمكن أن يحسم الوصول الى اتفاق جيد ومستديم هو تصرف اميركا بسلوك واقعي وعدم طرح مطالب جديدة وخاطئة.

وأضاف: لو تم احترام جميع خطوطنا الحمراء، فنحن مستعدون للاتفاق النهائي.

من جانبها أعربت وزيرة الخارجية البريطانية في هذا الاتصال الهاتفي عن ارتياحها للتطورات الجديدة في العلاقات الثنائية ، داعية إلى تطوير العلاقات الإيرانية البريطانية.

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