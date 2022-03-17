ایران والعراق يبحثان سبل تسهيل سفر زوار العتبات المقدسة

وتباحث الجانبان في هذا اللقاء الذي جرى الاربعاء، حول سبل تسهيل سفر زوار العتبات المقدسة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق.

وتباحث الطرفان كذلك حول العلاقات الثنائية بين طهران وبغداد في الاصعدة السياسية والاجتماعية والدينية.

وكان حجة الاسلام نواب قد التقى ايضا آية الله السيد محمد تقي المدرسي من علماء الدين البارزين في كربلاء واعلن عن مشروع زيارة العتبات المقدسة بتكلفة رخيصة للافراد الذين يقومون بزيارتها للمرة الاولى وقال: ان مشروع ايفاد مثل هؤلاء الزوار سيبدا من محافظة اصفهان ومن ثم المحافظات الاخرى تباعا.

واشار ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة الايرانية الى المشاركة الحماسية للشعب الايراني في مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع) وقال: ان المسؤولين يسعون من اجل ان يكون توجه الزوار لزيارة العتبات المقدسة بصورة تدريجية.

وفي اللقاء دعا آية الله المدرسي الى فتح الطريق البري بين ايران والعراق امام الزوار الايرانيين الذين يعتزمون زيارة كربلاء.

انتهى ** 2342