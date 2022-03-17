وزير الامن الايراني: الاقتدار الاقتصادي يعزز الامن المستديم في البلاد

وقال خطيب في تصريحه الاربعاء: ان تعزيز قدرات البلاد الاقتصادية يعد بمثابة الورقة الرابحة للامن المستديم فيها.

واضاف: ان امن البلاد مدين لجهاد وتضحيات قوى الامن الداخلي والقوى العسكرية والامنية في البلاد.

وتابع قائلا: ان الخطوة التي اقدم عليها الحرس الثوري في دك مركز التجسس التابع للموساد (في اربيل مركز اقليم كردستان العراق) بالصواريخ مؤشر لاقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال خطيب: نحن نرى اليوم اصطفافات جديدة في العالم حيث لان لايران القوية دورا اساسيا في هذا المجال.

واشار وزير الامن الى ان الدول الغربية بحاجة الى الاتفاق معنا وقال: ان ايران تستخدم قدراتها ومنجزاتها النووية في المجال السلمي وان التفاوض مع ايران مؤشر لاقتدارها الذي هو رهن للقيادة الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية.

واضاف: ان العدو عبأ كل طاقاته في مجالات الحرب الاقتصادية واستخدام اجهزة الاستخبارات الاجنبية والحرب الاعلامية والحرب الثقافية وجعل بعض الدول الرجعية مواكبة له ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال خطيب: ان العدو يسعى عبر اداتي الانشطة الاعلامية المكثفة والاعمال المخلة بالامن لتوفير الارضية للاضرار بالمجتمع وبث الظواهر السلبية فيه.

انتهى ** 2342