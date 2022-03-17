مساعدة رئيس الجمهورية: يجب ايصال صوت النساء في ظروف الحرب والحظر الى اسماع العالم

جاء ذلك خلال لقاء خزعلي الاربعاء وزير شؤون الاطفال والمساواة والاعاقة والتكامل والشباب الايرلندي رادريك غورمن، ضمن لقاءاتها على هامش الاجتماع الـ 66 للجنة وضع المراة التابعة لمنظمة الامم المتحدة.

واكدت مساعدة رئيس الجمهورية ضرورة الاهتمام بقضايا النساء وتضررهن في مواجهة التغييرات المناخية، مشيرة الى اجراءات ايران في هذا المجال ومنها تعليم النساء لمواجهة الكوارث الطبيعية والتغييرات المناخية.

ونوهت خزعلي الى تجربة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مرحلة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" والجهاد والعمل الطوعي للنسوة الايرانيات خاصة في مجال انتاج الكمامات وتعقيم الاجواء العامة وامثال ذلك.

واشارت الى ضغوط الحظر المفروضة من قبل اميركا وتحقيق ايران الاكتفاء الذاتي في بعض المجالات منها انتاج اللقاح الداخلي واكدت قائلة: انه ينبغي ايصال صوت النساء اللواتي يعانين من ظروف الحرب والحظر مثل نساء اليمن وفلسطين وايران بمنأى عن اللون والعرق والقدرة السياسية الى اسماع العالم.

واكدت على الاستفادة من مشتركات البلدين واضافت: اننا مثلما نعتزم الحفاظ على البيئة نتولى ايضا مسؤولية الحفاظ على اجواء الاسرة.

من جانبه قال وزير شؤون الاطفال والمساواة والاعاقة والتكامل والشباب الايرلندي خلال اللقاء: ان ايرلندا تعد من ضمن دول الاتحاد الاوروبي التي تولي الاهمية لقضية حقوق الشعب الفلسطيني ونحن ندعو وندافع دوما عن حقوق النساء، حتى في منطقة الشرق الاوسط ورغم الضغوط التي مورست علينا في هذا الصدد فقد كان لنا صوت موحد في دعمهن كما منحنا اللجوء لنحو 550 امراة وطفل افغاني بعد الاحداث الاخيرة.

انتهى ** 2342