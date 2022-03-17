١٧‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١١:١٩ ص
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84688591
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انطلاق مراسم تشييع جثمان اية الله علوي كركاني في قم المقدسة

انطلاق مراسم تشييع جثمان اية الله علوي كركاني في قم المقدسة

قم المقدسة / 17 اذار / مارس / ارنا – بدات صباح اليوم الخميس مراسم تشييع الجثمان الطاهر للمرجع الديني "اية الله سيد محمد علي علوي كركاني" (رض) بحضور جماهيري واسع، من مسجد الامام الحسن العسكري (عليه السلام) في محافظة قم المقدسة (جنوب العاصمة طهران).

وشارك في هذه المراسم جمع غفير من طلاب واساتذة الحوزات العلمية (الاسلامية) ورجال الدين وكبار مسؤولي البلاد والمحافظة.

يذكر ان مدينة كركان (بمحافظة كلستان – شمالي البلاد) ايضا شهدت مراسم تشييع واسعة لجثمان هذا المرجع الديني الجليل.

وعقب انتهاء التشييع في قم اليوم، سيوارى جثمان المرجع الراحل اية الله علوي كركاني في العتبة المقدسة للسيدة فاطمة المعصومة ابنة الامام موسى بن جعفر (عليهما السلام)، كما سيقام مجلس تابيني على روحه الطاهرة منقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية في مسجد الامام الحسن العسكري (ع). 

انطلاق مراسم تشييع جثمان اية الله علوي كركاني في قم المقدسة

وكان المرجع الديني اية الله سيد محمد علي علوي كركاني انتقل الى الرفيق الاعلى عن عمر ناهز الـ 82 عاما وبعد فترة من المرض قضاها بمستشفى بهشتي في قم.

انتهى ** ح ع 
 

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