مسؤول بحري : انقاذ 29 من طاقم السفينة الاماراتية الغارقة

ولفت دهقاني في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم، ان قطعتي الانقاذ 18 و20 (التابعتين لهيئة الملاحة البحرية في محافظة بوشهر) تواصلان البحث في منطقة وقوع الحادث من اجل العثور على الطاقم المفقود للسفينة الاماراتية الغارقة، وذلك رغم سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج في منطقة الخليج الفارسي.

وكان رئيس دائرة السلامة وحماية البيئة البحرية بدائرة الموانئ والملاحة البحرية لمحافظة بوشهر، اعلن ان سفينة نقل عربات اماراتية تعرضت (اليوم الخميس) للغرق على بعد 30 ميلا من ميناء عسلوية؛ مؤكدا انه فور تبلغ السلطات البحرية في المحافظة خبر تعرض السفينة الامارتية الى خطر الغرق، قامت بارسال قاطرتين وقطعة انقاذ، لكن سوء الاحوال الجوية حالت دون نجاح العمليات مما ادى الى غرق السفينة.

انتهى ** ح ع

